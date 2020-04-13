Черные лесорубы из Иркутской области вырубили тайгу на 6 миллионов рублей

13 Апр 2020 2020-04-13T14:38:11+03:00

Черные лесорубы из Иркутской области вырубили лес на 6 миллионов рублей. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

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Чтобы преступник не отвертелся, нужно задержать его с поличным. Так и произошло в Аларском районе, что в Иркутской области. Сотрудники прокуратуры вместе со специалистами Рослесхоза проверили, как выполняется лесное законодательство. Итоги оказались неутешительными.

«Специалистами выявлено 3 незаконных рубки лесных насаждений березы и сосны. Общий объем составил больше 550 кубометров, - сообщают в пресс-службе прокуратуры Иркутской области. В результате преступных действий был причинен ущерб около 6 миллионов рублей».

Материалы были направлены в следственные органы для возбуждения уголовного дела. Сейчас расследуется сразу 3 уголовных дела. Незаконным лесорубам предъявили обвинения по статье «Незаконные рубки лесных насаждений, совершенных в особо крупном размере».

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ИСТОЧНИК KP.RU