2020-04-13T16:02:30+03:00
История современности

Уголок профессора истории на радио «Комсомольская правда»

Профессор Гольдфарб ждёт вас с 15 апреля по будням в 18.30, слушайте нас на 91,5 fm в Иркутске, 99,5 fm в Братск
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Уголок профессора истории на радио «Комсомольская правда».Уголок профессора истории на радио «Комсомольская правда».
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Вынужденная самоизоляция - отличная возможность расширить кругозор, узнать что-то новое, вооружиться знаниями, на которые раньше попросту не хватало времени. Библиотеки по всему миру открывают свои фонды. Ведущие университеты делают доступными онлайн лекции.

Ведущий радиостанции “Комсомольская правда” Станислав Гольдфарб делает свой ход и приглашает всех желающих окунуться в историю Иркутска.

Станислав Гольдфарб - доктор исторических наук, профессор:

- Иркутская история богата событиями и именами. Знаменитые путешественники, писатели, ученые, архитекторы, чиновники - все они составляли славу города на Ангаре. Я расскажу вам о некоторых страницах из богатого прошлого нашего города. Страница за страницей - мы будем листать историю Иркутска и удивимся уникальным событиям, которые происходили в его стенах.

Профессор Гольдфарб ждёт вас с 15 апреля по будням в 18.30 на радио «Комсомольская правда». Слушайте нас на 91,5 fm в Иркутске, 99,5 fm в Братске и на irk.kp.ru из любой точки мира.

ИСТОЧНИК KP.RU

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