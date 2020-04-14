2020-04-14T03:49:42+03:00
Общество

Случаев ОРВИ стало меньше в Иркутской области

За неделю вирусными инфекциями заболели 9833 человека
Мария КНЯЗЕВА
Поделиться:
Случаев ОРВИ стало меньше в Иркутской областиСлучаев ОРВИ стало меньше в Иркутской областиФото: Олег УКЛАДОВ
Изменить размер текста:

Количество заболеваний острыми респираторными инфекциями в Приангарье идет на спад. За прошедшие 7 дней с симптомами ОРВИ в поликлиники обратились 9833 сибиряка, в их числе 4982 ребенка.

«В Иркутске ситуация такая: на прошлой неделе респираторными инфекциями заболели 3393 человека, из них – 1576 детей», - сообщает пресс-служба Управления Роспотребнадзора РФ по Иркутской области. – «В общей сложности, эти показатели говорят о том, что в Приангарье заболеваемость ниже эпидемического порога на 58%».

Что касается гриппа, такой диагноз с начала эпидемического сезона подтвержден у 1523 заболевших, из которых 952- дети. Специалисты отмечают, что самолечение недопустимо при любой болезни. Диагноз может поставить только врач, он же назначит необходимое лечение. Не имея медицинского образования своему здоровью можно навредить.

К ЧИТАТЕЛЯМ

У вас есть история, которой Вы хотите поделиться? Вы стали свидетелем интересного события?

Расскажите её нашим журналистам, пришлите фото и видео:

Viber/WhatsApp: +7-952-636-47-73

Тел.: (3952)20-80-08

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Еще двоих сибиряков осудили за нарушение режима самоизоляции в Иркутске
В каких регионах России больше всего преступлений с начала года – статистика
Природный пожар тушат в Иркутской области утром 14 апреля
Новые случаи заражения коронавирусом в Иркутской области на 14 апреля: плюс один
Десять человек оштрафовали за сжигание сухой травы в Иркутской области
Двух зачинщиков побега их психбольницы будут судить за угрозу жизни медиков в Иркутске
Случаев ОРВИ стало меньше в Иркутской области
Уголок профессора истории на радио «Комсомольская правда»
Предприятия, работающие в Иркутской области в период самоизоляции: как будут работать и кому разрешено
Черные лесорубы из Иркутской области вырубили тайгу на 6 миллионов рублей
Сотрудники МЧС оштрафовали водителя лодки на 10 тысяч рублей
Сибирячка сняла деньги с карты друга с помощью украденного телефона
64 жителя Иркутской области нарушили режим самоизоляции за выходные
Еще 4 случая заражения коронавирусом зарегистрировали в Иркутской области
Иркутская область готовится к сезону паводков