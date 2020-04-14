Случаев ОРВИ стало меньше в Иркутской области

14 Апр 2020 2020-04-14T03:49:42+03:00

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Количество заболеваний острыми респираторными инфекциями в Приангарье идет на спад. За прошедшие 7 дней с симптомами ОРВИ в поликлиники обратились 9833 сибиряка, в их числе 4982 ребенка.

«В Иркутске ситуация такая: на прошлой неделе респираторными инфекциями заболели 3393 человека, из них – 1576 детей», - сообщает пресс-служба Управления Роспотребнадзора РФ по Иркутской области. – «В общей сложности, эти показатели говорят о том, что в Приангарье заболеваемость ниже эпидемического порога на 58%».

Что касается гриппа, такой диагноз с начала эпидемического сезона подтвержден у 1523 заболевших, из которых 952- дети. Специалисты отмечают, что самолечение недопустимо при любой болезни. Диагноз может поставить только врач, он же назначит необходимое лечение. Не имея медицинского образования своему здоровью можно навредить.

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