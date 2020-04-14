2020-04-14T04:48:32+03:00
Общество

Десять человек оштрафовали за сжигание сухой травы в Иркутской области

Весной любая искра может стать причиной лесного пожара
Мария КНЯЗЕВА
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Десять человек оштрафовали за сжигание сухой травы в Иркутской областиДесять человек оштрафовали за сжигание сухой травы в Иркутской областиФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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Несмотря не то, что в южных и центральных районах Приангарья с 10 апреля действует особый противопожарный режим, сибиряки продолжают нарушать. В минувшие выходные 10 человек в Иркутской области оштрафованы за сжигание сухой травы. В этот раз «отличились» жители в Иркутском, Тулунском, Тайшетском, Жигаловском, Куйтунском районах и в городе Усолье-Сибирское. Весной подобные действия, если они не производятся специалистами под надзором пожарной охраны, крайне опасны. В это время года от любой искры может вспыхнуть пожар.

«В регионе ежедневно регистрируются очаги природных пожаров, случаи сжигания сухой растительности, неконтролируемые палы травы, - отмечает заместитель главного государственного инспектора Иркутской области по пожарному надзору Александр Кузнецов. – «Все это создает реальную угрозу для целых населенных пунктов, дачных поселков, лесных массивов».

Спасатели призывают и тех, кто увидит подобные нарушения не оставаться равнодушными, но сообщать о них в органы внутренних дел или в отдел надзорной деятельности по месту жительства. Стоит напомнить, что особый противопожарный режим означает, что в лес – ни ногой, не говоря уже о пикниках и шашлыках, а тем более о палах сухой травы. Все это под запретом.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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