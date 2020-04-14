Новые случаи заражения коронавирусом в Иркутской области на 14 апреля: плюс один
Новые случаи заражения коронавирусом в Иркутской области 14 апреля выявлены специалистами. По данным Министерства здравоохранения Приангарья сегодня на 09.00 часов утра их – 40.
Именно такое количество сибиряков, получили подтвержденный диагноз COVID-19 с начала распространения коронавирусной инфекции в регионе. К несчастью, двое из них – мужчины 62 и 88 лет - скончались в больнице. Но есть и радостные новости: первых выздоровевших жителей Иркутской области подготовили к выписке: мужчина и женщина из Иркутске и 39-летний братчанин, который проходил лечение в Вихоревской инфекционной больнице.
Стоит отметить, что в соседней с нами Бурятии количество заболевших на порядок выше. Утром 14 апреля там подтверждены 92 случая коронавируса.
Читайте также:
Коронавирус в Иркутске, последние новости на 14 апреля: есть первые выздоровевшие, открыты парикмахерские (подробности)
Сдает ли врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев тесты на коронавирус? И когда в регионе откроются салоны красоты и парикмахерские? Эксклюзивное интервью с Игорем Кобзевым.
К ЧИТАТЕЛЯМ
У вас есть история, которой Вы хотите поделиться? Вы стали свидетелем интересного события?
Расскажите её нашим журналистам, пришлите фото и видео:
Viber/WhatsApp: +7-952-636-47-73
Тел.: (3952)20-80-08
ИСТОЧНИК KP.RU