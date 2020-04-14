2020-04-14T05:13:55+03:00
Общество

Новые случаи заражения коронавирусом в Иркутской области на 14 апреля: плюс один

Утром 14 апреля в Иркутской области 40 случаев заражения коронавирусной инфекцией
Мария КНЯЗЕВА
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Новые случаи заражения коронавирусом в Иркутской области на 14 апреля: плюс одинНовые случаи заражения коронавирусом в Иркутской области на 14 апреля: плюс одинФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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Новые случаи заражения коронавирусом в Иркутской области 14 апреля выявлены специалистами. По данным Министерства здравоохранения Приангарья сегодня на 09.00 часов утра их – 40.

Именно такое количество сибиряков, получили подтвержденный диагноз COVID-19 с начала распространения коронавирусной инфекции в регионе. К несчастью, двое из них – мужчины 62 и 88 лет - скончались в больнице. Но есть и радостные новости: первых выздоровевших жителей Иркутской области подготовили к выписке: мужчина и женщина из Иркутске и 39-летний братчанин, который проходил лечение в Вихоревской инфекционной больнице.

Стоит отметить, что в соседней с нами Бурятии количество заболевших на порядок выше. Утром 14 апреля там подтверждены 92 случая коронавируса.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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