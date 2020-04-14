Природный пожар тушат в Иркутской области утром 14 апреля
Утром 14 апреля в Иркутской области зарегистрирован один природный пожар – горят 12 гектаров нелесной территории в Нижнеудинском районе.
«Пожар обнаружен накануне, уже локализован», – сообщили в пресс-службе Правительства Иркутской области.
Всего в регионе за минувшие сутки зарегистрировали три возгорания в лесном фонде. Два из них в Зиминском районе уже ликвидировали: их площадь – 19 га леса и 21 га нелесной территории. С пламенем боролись 19 работников лесной охраны и шесть единиц техники.
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ИСТОЧНИК KP.RU