2020-04-14T05:26:52+03:00
Общество

Природный пожар тушат в Иркутской области утром 14 апреля

Пламя уже «взято в кольцо»
Мария КНЯЗЕВА
Поделиться:
Природный пожар тушат в Иркутской области утром 14 апреляПриродный пожар тушат в Иркутской области утром 14 апреляФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
Изменить размер текста:

Утром 14 апреля в Иркутской области зарегистрирован один природный пожар – горят 12 гектаров нелесной территории в Нижнеудинском районе.

«Пожар обнаружен накануне, уже локализован», – сообщили в пресс-службе Правительства Иркутской области.

Всего в регионе за минувшие сутки зарегистрировали три возгорания в лесном фонде. Два из них в Зиминском районе уже ликвидировали: их площадь – 19 га леса и 21 га нелесной территории. С пламенем боролись 19 работников лесной охраны и шесть единиц техники.

Читайте также:

Особый противопожарный режим введут в Иркутской области 10 апреля. В это время нельзя будет жарить шашлыки, гулять в лесу и сжигать мусор на дачах (подробности)

Десять человек оштрафовали за сжигание сухой травы в Иркутской области. Весной любая искра может стать причиной лесного пожара (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Еще двоих сибиряков осудили за нарушение режима самоизоляции в Иркутске
В каких регионах России больше всего преступлений с начала года – статистика
Природный пожар тушат в Иркутской области утром 14 апреля
Новые случаи заражения коронавирусом в Иркутской области на 14 апреля: плюс один
Десять человек оштрафовали за сжигание сухой травы в Иркутской области
Двух зачинщиков побега их психбольницы будут судить за угрозу жизни медиков в Иркутске
Случаев ОРВИ стало меньше в Иркутской области
Уголок профессора истории на радио «Комсомольская правда»
Предприятия, работающие в Иркутской области в период самоизоляции: как будут работать и кому разрешено
Черные лесорубы из Иркутской области вырубили тайгу на 6 миллионов рублей
Сотрудники МЧС оштрафовали водителя лодки на 10 тысяч рублей
Сибирячка сняла деньги с карты друга с помощью украденного телефона
64 жителя Иркутской области нарушили режим самоизоляции за выходные
Еще 4 случая заражения коронавирусом зарегистрировали в Иркутской области
Иркутская область готовится к сезону паводков