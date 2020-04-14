2020-04-14T05:43:43+03:00
Происшествия

В каких регионах России больше всего преступлений с начала года – статистика

В стране за два месяца совершено 327,3 тыс. преступлений
Мария КНЯЗЕВА
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В каких регионах России больше всего преступлений с начала года – статистикаВ каких регионах России больше всего преступлений с начала года – статистикаФото: Ольга Крыльцова
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МВД России сообщило, что в лидерах по количеству преступлений с начала года – Москва и Московская область. В столице - 23,9 тысяч случаев, в области - 12,1 тыс. Такую статистику приводит сайт KP.RU.

В расчет брали только первых два месяца 2020-го – январь и февраль. Отмечается, что показатель, по сравнению с прошлым годом, вырос на 4.1%. На третьем место оказался Краснодарский край, там – 12 тысяч преступлений.

За лидерами такого необычного рейтинга следуют Челябинская область - 10,2 тыс., Ростовская область - 9,6 тыс. случаев. Меньше всего нарушений закона произошло в республике Калмыкия, Магаданской области, Ингушетии. А регионами, с наименьшим количеством преступлений оказались - Ненецкий автономный округ и на Чукотке. Там их 124 и 126, соответственно.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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