2020-04-14T06:54:49+03:00
Общество

Еще двоих сибиряков осудили за нарушение режима самоизоляции в Иркутске

Одному из них назначили штраф в 15 тысяч рублей, а другой отделался предупреждением
Виктория ГЕРКО
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Еще двоих сибиряков осудили за нарушение режима самоизоляции в Иркутске.Еще двоих сибиряков осудили за нарушение режима самоизоляции в Иркутске.Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
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Октябрьский районный суд назначил наказание сразу двум нарушителям режима самоизоляции, который введен в нашем регионе. Первым нарушителем оказалась жительница Иркутской области, которая не так давно вернулась из страны, где зарегистрированы случаи заболевания коронавирусом. Вопреки запрету, она покинула дом, где должна была находиться 14 дней, и отправилась в иркутский аэропорт.

«Женщину привлекли к административной ответственности и назначили штраф в размере 15 тысяч рублей», - сообщили в пресс-службе Октябрьского районного суда.

Не сиделось дома и жителю областного центра. Ему не нужно было соблюдать двухнедельный карантин, поэтому мужчина решил заглянуть в гости к другу, а значит, тоже нарушил правила режима самоизоляции. На первый раз суд решил не назначать штраф, а ограничился предупреждением.

Напомним, максимальный штраф за нарушение режима самоизоляции – 30 тысяч рублей. Если человек несколько раз пренебрегал установленным порядком, то он рискует оплатить его в полном объеме.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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