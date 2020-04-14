Индекс самоизоляции в Иркутске на 14 апреля составил 2,3 балла

14 Апр 2020 2020-04-14T07:40:12+03:00

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Жители Иркутска кажется совсем перестали бояться заражения коронавирусом и спокойно разгуливают по городу. Об этом говорит стабильное снижение индекса самоизоляции, который на данный момент составляет 2,3 балла. Это означает, что на улицах достаточно много людей, что недопустимо в ситуации, когда в нашем регионе каждый день появляются все новые случаи заражения COVID 19.

В соседнем Ангарске самоизоляцию соблюдают чуть лучше - там индекс составляет 2,9. В Братске - 2,7. Таким же показателем отметился и Улан-Удэ. Кстати, по всей России не так уж много городов, жители которых отказываются сидеть дома. На одном уровне с Иркутском находится Комсомольск-на-Амуре - 2,3 балла. Хуже ситуация в Кемерово и Чите - там горожане самоизолировались на 2,1 балла. Не хотят соблюдать требования минздрава в Хабаровске и Владивостоке - им дали оценки 1,9 и 1,7 балла соответственно. Ну а одним из самых низких показателей самоизоляции отметился Благовещенск - 1,2 балла.

ИСТОЧНИК KP.RU