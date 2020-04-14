Среди заболевших коронавирусом в Иркутской области 5 детей

14 Апр 2020 2020-04-14T09:05:31+03:00

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По данным на 14 апреля специалистами в Иркутской области выявлен еще один новый случай заболевания коронавирусной инфекцией. Об этом сообщил оперативный штаб по борьбе с распространения коронавируса в регионе.

Статистика на 14 апреля 2020 года в регионе такова: в Иркутской области выявлено 40 зарегистрированных случаев коронавируса. Лечение в медицинских учреждениях проходят 36 пациентов, один из которых – пожилая женщина 80 лет – находится в тяжелом состоянии в Иркутской областной инфекционной клинической больнице. Среди заболевших коронавирусом есть и дети – всего 5 малышей. Течение болезни у них проходит либо бессимптомно, либо в легкой форме.

К несчастью, двое мужчин из числа заболевших скончались. Но есть и радостные новости. Вчера, 13 апреля, первых выздоровевших жителей Иркутской области подготовили к выписке. Сомнительные результаты на коронавирус выявлены у 20 человек.

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ИСТОЧНИК KP.RU