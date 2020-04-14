В сутки в Иркутской области делают около 2 тысяч тестов на коронавирус
На оперативном штабе Законодательного собрания по вопросам предотвращения распространения коронавирусной инфекции обсудили возможность поголовного тестирования на COVID 19.
"Провести исследования для всех на данный момент не получится, - объяснила исполняющая обязанности заместителя председателя Правительства Иркутской области Валентина Вобликова. - Даже то положение, которое было определено главным санитарным врачом России о том, что нужно тестировать всех, кто старше 65 лет, невозможно. Потому что их у нас более 300 тысяч.В Москве, при том, что подключены сейчас абсолютно все институты и клиники, в сутки проводится около 18 тысяч исследований. В Иркутске вышли на 2 тысячи. Это один из лучших показателей в России".
Также в скором времени планируют подключить к исследованию на коронавирус и кожно-венерологический диспансер. Но массовой сдачи анализов на COVID 19 не будет - это лишь приведет к скученности людей. В первую очередь должны обследоваться те, кто в зоне риска и контактировал с зараженными.
ИСТОЧНИК KP.RU
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