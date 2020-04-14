В сутки в Иркутской области делают около 2 тысяч тестов на коронавирус

14 Апр 2020 2020-04-14T08:37:56+03:00

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На оперативном штабе Законодательного собрания по вопросам предотвращения распространения коронавирусной инфекции обсудили возможность поголовного тестирования на COVID 19.

"Провести исследования для всех на данный момент не получится, - объяснила исполняющая обязанности заместителя председателя Правительства Иркутской области Валентина Вобликова. - Даже то положение, которое было определено главным санитарным врачом России о том, что нужно тестировать всех, кто старше 65 лет, невозможно. Потому что их у нас более 300 тысяч.В Москве, при том, что подключены сейчас абсолютно все институты и клиники, в сутки проводится около 18 тысяч исследований. В Иркутске вышли на 2 тысячи. Это один из лучших показателей в России".

Также в скором времени планируют подключить к исследованию на коронавирус и кожно-венерологический диспансер. Но массовой сдачи анализов на COVID 19 не будет - это лишь приведет к скученности людей. В первую очередь должны обследоваться те, кто в зоне риска и контактировал с зараженными.

ИСТОЧНИК KP.RU