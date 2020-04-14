Пассажиров рейса Бангкок - Иркутск направят в обсерватор

14 Апр 2020 2020-04-14T09:04:20+03:00

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Этой ночью в Иркутск вернутся 200 туристов из Бангкока. Сразу из аэропорта они отправятся в специальные обсерваторы, где они будут вынуждены провести целых две недели. Такие меры необходимы для того, чтобы не допустить распространение коронавирусной инфекции. Это правило действует для всех, кто возвращается на родину из-за границы.

«В первый день пассажиры проходят необходимые исследования. В случае, если они могут обеспечить режим полной самоизоляции самостоятельно, то они отправляются домой, - пояснила исполняющий обязанности заместителя председателя правительства Иркутской области Валентина Вобликова. Если нет, то пациенты уезжают в обсерваторы, которые устроены на базе гостиниц и пансионатов».

С 11 марта число пассажиров, которые прибыли из стран, где зафиксированы случаи заболевания коронавирусной инфекцией, в Иркутской области достигло более 14 тысяч. С 1 апреля под особом контролем находятся и те, кто приезжает из Москвы и Санкт-Петербурга. Все туристы проходят обследования на первые и десятые сутки после приезда.

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ИСТОЧНИК KP.RU