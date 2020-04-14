14 Апр 2020 2020-04-14T09:17:38+03:00

На коронавирус в Иркутске проверяют тех, кто знаком с зараженными Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

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По состоянию на 14 апреля в Иркутской области зафиксировано 40 случаев коронавируса, еще 20 - под сомнением. Точно определить, сколько человек окажутся носителями опасной инфекции, невозможно - каждый раз процентное соотношение получается разным. Например, недавно из 24 подозрительных проб подтвердилось только 3.

"Надеюсь, что из того количества сомнительных анализов, результаты которых придут сегодня в 18:00, подтвержденных будет минимум, - рассказала исполняющая обязанности заместителя председателя правительства Иркутской области Валентина Вобликова. - Рост заболевших коронавирусом идет сейчас именно за счет проверок тех, кто контактировал с уже заразившимися жителями региона - пробы у них берут на 10 день самоизоляции.

Именно на проверку близкого круга заболевших COVID 19 направлены все лабораторные мощности в Иркутской области. Регулярно формируются и пополняются списки тех, кто мог подцепить вирус во время общения с заразившимся человеком.

ИСТОЧНИК KP.RU