2020-04-14T09:40:32+03:00
Общество

960 тысяч медицинских масок приобрели в Иркутской области

Средства защиты распределят между работниками больниц и муниципальными аптеками
Виктория ГЕРКО
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960 тысяч медицинских масок приобрели в Иркутской области.960 тысяч медицинских масок приобрели в Иркутской области.Фото: Юлия КЛЮЕВА
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Вчера Иркутская областная оптово-снабженческая аптечная база предоставила для региона 960 тысяч медицинских масок. Большую часть из них, около 500 тысяч, отправят в медицинские организации. Еще 200 тысяч уже распределены по заявкам муниципальных аптек в Ангарске, Шелехове, Тулуне, Усть-Орде и Заларях.

«На следующей неделе ожидается еще одно поступление – 500 тысяч, - сообщила исполняющая обязанности заместителя председателя правительства Иркутской области Валентина Вобликова. Две дополнительные партии – 60 тысяч и 50 тысяч средств защиты – будет приобретено через ГУФСИН».

982 тысячи масок, которые были доставлены из Москвы, распределили между медиками, Министерством социального развития, опеки и попечительства, Министерством молодежной политики, участковыми и социальными работниками. Как сообщили на заседании оперативного штаба по вопросам предотвращения распространения коронавирусной инфекции, за 1,5 месяца с начала пандемии был использован трехлетний плановый запас медицинских масок.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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