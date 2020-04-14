Иркутянка перевела аферистам 300 тысяч рублей за несуществующую квартиру

14 Апр 2020 2020-04-14T10:07:58+03:00

Сразу после того, как деньги пришли на счет, "продавец" отключил телефон

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Аферисты продолжают наживаться на доверчивых людях. При этом используют разные схемы обмана. На удочку мошенников попалась 47-летняя иркутянка, которая хотела купить квартиру в интернете.

Объявление о продаже недвижимости она увидела на одном из сайтов в сети. Квартира сразу приглянулась женщине. Она связалась с продавцом, который попросил перевести на карту залог – почти 300 тысяч рублей.

"После того, как женщина перечислила деньги продавцу, его телефон стал недоступен, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области. Потерпевшая сразу обратилась в полицию".

Оказалось, что квартира, которую выставили на продажу, вовсе не существует. Сейчас полицейские работают над тем, чтобы найти преступников. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Мошенничество».

Полицейские просят быть внимательнее при покупках в сети. Не следует переводить деньги незнакомым людям. Если сделка кажется вам сомнительной, лучше отказаться от нее и сберечь свои деньги.

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ИСТОЧНИК KP.RU