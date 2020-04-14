За неделю 125 подростков нарушили режим самоизоляции в Иркутской области

14 Апр 2020 2020-04-14T10:48:47+03:00

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Жители Иркутской области не смогли провести прошлую неделю дома, соблюдая режим самоизоляции. Еще бы! На улице теплая погода, и так хочется подышать свежим воздухом. Некоторые не смогли удержаться от соблазна и все-таки вышли на улицу. Среди них были и те, кому еще не исполнилось 18 лет.

«За прошедшую неделю 125 подростков нарушили режим самоизоляции, - сообщают в пресс-службе правительства Иркутской области. Больше всего нарушений зафиксировано в Братске, Усть-Илимске, Иркутске и Ангарске».

Наказание за нарушение правил получат и взрослые, и дети. На родителей и законных представителей 112 несовершеннолетних нарушителей порядка составлены протоколы за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей. Еще 13 молодых людей, которым уже исполнилось 16 лет, будут привлечены к ответственности по статье «Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации».

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ИСТОЧНИК KP.RU