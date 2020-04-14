В Иркутской области откроют дополнительные обсерваторы для приезжающих из-за границы

14 Апр 2020 2020-04-14T11:19:44+03:00

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Игорь Кобзев обратился к руководителям гостиниц города. Врио губернатора напомнил, что в Иркутской области сохраняется сложная обстановка. Жители региона до сих пор возвращаются из-за границы, поэтому есть потребность в дополнительных обсерваторах. Там пассажиры, приехавшие из стран, где обнаружена коронавирусная инфекция, вынуждены будут находиться 2 недели. Другого выхода нет.

«Пик эпидемии не пройден. Количество заболевших коронавирусной инфекцией в регионе растет, - отметил глава региона. Авиасообщение продолжается: люди приезжают из других регионов, возвращаются из-за границы».

Сейчас в Иркутской области работает 11 обсерваторов. На встрече были определены гостиницы, где разместят прибывших из-за рубежа на карантин.

«Санитарно-эпидемиологические нормы в обсерваторах должны строго соблюдаться. Персоналу необходимо знать меры безопасности, - добавил глава региона. Всех сотрудников необходимо обеспечить средствами индивидуальной защиты».

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ИСТОЧНИК KP.RU