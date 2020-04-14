2020-04-14T11:30:54+03:00
Происшествия

В Иркутской области 3 человека погибли на пожарах за сутки

С 13 по 14 апреля в регионе было зафиксировано 43 возгорания
Виктория ГЕРКО
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В Иркутской области 3 человека погибли на пожарах за сутки.В Иркутской области 3 человека погибли на пожарах за сутки.Фото: ГУ МЧС по Иркутской области
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Иркутские спасатели бьют тревогу. За последние сутки в регионе произошло 43 пожара, на которых погибли три человека. Причем трагедии происходят одна за другой. Первое возгорание произошло в Тулунском районе 13 апреля. Там погибла 59-летняя женщина. Специалисты считают, что причиной происшествия стало курение в нетрезвом виде.

«В этот же день утром пожар унес жизнь 68-летней женщины, - сообщают в пресс-службе ГУ МЧС по Иркутской области. Точная причина возгорания неизвестна. По предварительно версии, погибшая пользовалась неисправным электронагревателем».

Еще одна трагедия произошла этой ночью, 14 апреля, в Зиминском районе. Там сгорел дачный дом. Спасатели нашли тело погибшего 47-летнего мужчины только после того, как справились с огнем. Возможно, причиной пожара стало короткое замыкание. Дознаватели рассматривают еще одну версию – неосторожное обращение с огнем.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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