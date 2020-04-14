14 Апр 2020 2020-04-14T11:30:54+03:00

В Иркутской области 3 человека погибли на пожарах за сутки. Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

С 13 по 14 апреля в регионе было зафиксировано 43 возгорания

Изменить размер текста: A A

Иркутские спасатели бьют тревогу. За последние сутки в регионе произошло 43 пожара, на которых погибли три человека. Причем трагедии происходят одна за другой. Первое возгорание произошло в Тулунском районе 13 апреля. Там погибла 59-летняя женщина. Специалисты считают, что причиной происшествия стало курение в нетрезвом виде.

«В этот же день утром пожар унес жизнь 68-летней женщины, - сообщают в пресс-службе ГУ МЧС по Иркутской области. Точная причина возгорания неизвестна. По предварительно версии, погибшая пользовалась неисправным электронагревателем».

Еще одна трагедия произошла этой ночью, 14 апреля, в Зиминском районе. Там сгорел дачный дом. Спасатели нашли тело погибшего 47-летнего мужчины только после того, как справились с огнем. Возможно, причиной пожара стало короткое замыкание. Дознаватели рассматривают еще одну версию – неосторожное обращение с огнем.

К ЧИТАТЕЛЯМ

У вас есть история, которой Вы хотите поделиться? Вы стали свидетелем интересного события?

Расскажите её нашим журналистам, пришлите фото и видео:

Viber/WhatsApp: +7-952-636-47-73

Тел.: (3952)20-80-08

ИСТОЧНИК KP.RU