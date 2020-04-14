Заключенный, убивший человека в колонии в Иркутской области, ждет суда

14 Апр 2020 2020-04-14T11:50:27+03:00

Он несколько раз ударил свою жертву по голове кувалдой

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Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении заключенного одной из колоний в Иркутской области. В августе прошлого года у него произошел конфликт с другим осужденным на производственной зоне. После этого злоумышленник решил отомстить своему обидчику, взял кувалду и несколько раз ударил потерпевшего по голове.

"От полученных травм заключенный скончался прямо на месте происшествия, - сообщили в пресс-службе Следственного комитета Российской Федерации по Иркутской области".

В ходе расследования выяснилось, что оба участника конфликта отбывали наказание в колонии за убийство. Но теперь одному из них предстоит отсидеть срок за второе подобное преступление. Дело заключенного уже направили в Братский районный суд. Злоумышленник может получить до 15 лет лишения свободы, которые добавятся к уже назначенному сроку наказания.

ИСТОЧНИК KP.RU