2020-04-14T11:50:27+03:00
Происшествия

Заключенный, убивший человека в колонии в Иркутской области, ждет суда

Он несколько раз ударил свою жертву по голове кувалдой
Анна ПОПОВА
Поделиться:
Заключенный, убивший человека в колонии в Иркутской области, ждет судаЗаключенный, убивший человека в колонии в Иркутской области, ждет судаФото: Светлана МАКОВЕЕВА
Изменить размер текста:

Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении заключенного одной из колоний в Иркутской области. В августе прошлого года у него произошел конфликт с другим осужденным на производственной зоне. После этого злоумышленник решил отомстить своему обидчику, взял кувалду и несколько раз ударил потерпевшего по голове.

"От полученных травм заключенный скончался прямо на месте происшествия, - сообщили в пресс-службе Следственного комитета Российской Федерации по Иркутской области".

В ходе расследования выяснилось, что оба участника конфликта отбывали наказание в колонии за убийство. Но теперь одному из них предстоит отсидеть срок за второе подобное преступление. Дело заключенного уже направили в Братский районный суд. Злоумышленник может получить до 15 лет лишения свободы, которые добавятся к уже назначенному сроку наказания.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Сибиряк может сесть на 2 года за вождение в нетрезвом виде
Александр Ведерников: Пик заболеваемости еще не пройден, важно оставаться дома
Заключенный, убивший человека в колонии в Иркутской области, ждет суда
В Иркутской области 3 человека погибли на пожарах за сутки
В Иркутской области откроют дополнительные обсерваторы для приезжающих из-за границы
Иркутской области необходим резерв обсерваторов
За неделю 125 подростков нарушили режим самоизоляции в Иркутской области
Иркутянка перевела аферистам 300 тысяч рублей за несуществующую квартиру
Водитель Лексуса разогнался до 230 км/ч, чтобы уйти от полицейской погони в Тулуне
960 тысяч медицинских масок приобрели в Иркутской области
На коронавирус в Иркутске проверяют тех, кто знаком с зараженными
Пассажиров рейса Бангкок - Иркутск направят в обсерватор
Спецвыпуск "Коронавирус. Вместе победим!" в ежедневной "КП" от 14 и 15 апреля