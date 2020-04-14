Александр Ведерников: Пик заболеваемости еще не пройден, важно оставаться дома

14 Апр 2020 2020-04-14T12:11:10+03:00

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Очередное заседание Депутатского штаба по предупреждению распространения коронавируса прошло в Заксобрании Иркутской области. Представители муниципалитетов, правительства региона и многие парламентарии участвовали в заседании в режиме видеосвязи.

«Мы делаем все необходимое, чтобы сохранить спокойствие и стабильность в регионе, - сказал Александр Ведерников. - Увеличен резервный фонд, средства которого будут направлены на борьбу с эпидемией. Также приняли законопроект, чтобы обеспечить детей из многодетных и малоимущих семей набором продуктов питания во время самоизоляции».

Есть и другие предложения, они сформированы фракциями областного парламента. Председатель комитета по бюджету Наталья Дикусарова отметила, что врио губернатора Игорь Кобзев принял решение разрешить работу парикмахерским и салонам красоты. Но! При выполнении требований по безопасности клиентов.

- Прошу муниципалитетам обратить внимание, что нужно проверять работу всех действующих организаций и сообщать в случае нарушения ими требований к безопасности.

Кроме того, председатель комитета по социально-культурному законодательству Ирина Синцова рассказала о работе мобильных групп волонтеров и отметила необходимость оказания психологической поддержки пожилым гражданам, находящимся на самоизоляции.

Заместитель председателя Законодательного Собрания Кузьма Алдаров также попросил муниципалитеты проконтролировать обеспечение продуктовыми наборами школьников, которым положено бесплатное питание. Другой вице-спикер Ольга Носенко отметила, что в парламенте продолжается разработка мер поддержки бизнеса и граждан, изучается опыт других субъектов. По ее мнению, правильной мерой будет выделение транспорта волонтерам, которые доставляют продукты и лекарства жителям.

«Пик заболеваемости еще не пройден, поэтому важно, чтобы граждане по возможности оставались дома. От этого сейчас могут зависеть здоровье и жизни людей, - подчеркнул председатель Законодательного Собрания».

На заседании также подробную информацию предоставили управляющий Иркутским региональным отделением Фонда соцстрахования Яна Соболь и и.о. зампредседателя правительства Иркутской области Валентина Вобликова. Так, Яна Соболь напомнила, что все, кто приезжает из-за рубежа, обязаны уходить на 14-дневный карантин. Они могут оформить электронные больничные листы дистанционно. Также «на больничный» должны уйти члены семьи, проживающие с ними. Кроме того, все работающие граждане 65 лет и старше должны оформить больничный на две недели, информацию о них в Фонд подают работодатели. Исключение составляют те, кто в отпуске, либо работает удаленно. Всего в Иркутской области 32,8 тыс. работников в возрасте от 65 лет. Установлена и сумма пособия по временной нетрудоспособности. Она не может быть меньше МРОТ.

Валентина Вобликова также доложила, что на лечении от коронавируса находится 36 пациентов, в их числе женщина старше 80 лет – в тяжелом состоянии, подключена к аппарату ИВЛ. Среди заболевших 5 детей. В большинстве случаев заболевание переносится пациентами бессимптомно либо в легкой или средней форме тяжести. Сомнительные результаты тестов еще у 20 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU