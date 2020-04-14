Сибиряк может сесть на 2 года за вождение в нетрезвом виде
Накануне сотрудники ГИБДД из Нижнеудинского района остановили машину марки ВАЗ, чтобы проверить документы у водителя. За рулем автомобиля оказался 27-летний житель Алзамая, который управлял транспортным средством в нетрезвом виде. К слову, для него это уже не первая поездка "под градусом": до этого он уже попадался дорожным инспекторам в таком состоянии.
"Его приговорили к административному аресту на 10 суток, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. - Также на него завели уголовное дело за то, что он во второй раз сел за руль в пьяном виде. Максимальное наказание за такое нарушение - 2 года лишения свободы".
Только в марте этого года в Нижнеудинском районе завели 6 уголовных дел за повторное вождение в состоянии алкогольного опьянения. Полицейские напоминают: садиться за руль после распития спиртных напитков опасно для жизни.
ИСТОЧНИК KP.RU