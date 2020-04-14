Братчанин лишился 100 тысяч рублей из-за желания заработать на бирже

14 Апр 2020 2020-04-14T13:47:15+03:00

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Безработный житель Братска из-за желания получить быструю прибыль попался на удочку мошенников. Ему позвонил неизвестный и назвался сотрудником крупной московской брокерской фирмы. Он предложил мужчине стать их инвестором, зарабатывать на бирже и получать стабильный высокий доход.

"Братчанин согласился на условия лжеброкера: установил нужное мобильное приложение и перевел 100 тысяч рублей со своей кредитной карты на указанный аферистами счет, - сообщает ИА Байкал-Инфо. - Ему объяснили, что это необходимо для получения прибыли с первой инвестиции".

Однако денег мужчина в итоге так и не получил. Мошенники исчезли с горизонта вместе с его первоначальным взносом. После этого он понял,что его обманули, и написал заявление в полицию. Сотрудники МВД напоминают: никогда не верьте тем, кто звонит вам и предлагает быстро заработать баснословную сумму в обмен на первый взнос - такие люди всегда оказываются аферистами.

ИСТОЧНИК KP.RU