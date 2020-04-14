14 Апр 2020 2020-04-14T14:17:27+03:00

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Еще один житель Иркутской области полностью вылечился от коронавируса. Пациента выписали из больницы 14 апреля. Таким образом в нашем регионе уже 4 человека завершили лечение от COVID 19. Хоть все они и разъехались по домам, врачи будут продолжать следить за их самочувствием дистанционно.

"Еще 35 человек с подтвержденным коронавирусом продолжают получать все необходимое лечение в инфекционной больнице, - сообщили в пресс-службе правительства Иркутской области".

Напомним, первый случай заболевания COVID 19 был зафиксирован в нашем регионе в конце марта. С этого момента количество заболевших увеличилось до 41 человека. Двое из этих пациентов скончались, 4 выздоровели. Чтобы сократить количество зараженных, на территории Иркутской области ввели режим самоизоляции. В этот период нельзя выходить на улицу без серьезной причины. Всем нарушителям этого правила грозит штраф.

Четвертый пациент вылечился от коронавируса в Иркутской области. Фото: оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса

ИСТОЧНИК KP.RU