2020-04-14T15:01:56+03:00
Здоровье

Третий случай заражения коронавирусом в Ангарске: пассажир прилетел рейсом из Москвы

В самолете были жители Приангарья, у которых также диагностировали COVID-19
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
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Третий случай заражения коронавирусом в Ангарске: пассажир прилетел рейсом из МосквыТретий случай заражения коронавирусом в Ангарске: пассажир прилетел рейсом из МосквыФото: Юлия ПЫХАЛОВА
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Стали известны подробности о третьем случае заражения коронавирусом в Ангарске, который был зафиксирован 13 апреля. Оказалось, что еще 1 апреля заболевший мужчина прилетел из Москвы. По словам заместителя мэра Ангарска Марины Сасиной, среди пассажиров того рейса были жители Иркутской области, у которых позже также подтвердилось наличие вируса. Что касается ангарчанина, то он соблюдал режим самоизоляции, но на пятые сутки у него поднялась температура и его доставили в инфекционную больницу.

- В Ангарском округе сегодня на домашней самоизоляции после возвращения из поездок находятся 320 человек. – сообщили в пресс-службе администрации Ангарска. - Ежедневно их контролируют полицейские. К этой работе также привлечены волонтеры, казаки, старшие по домам и представители ТОС. Кроме того, работников контролируют крупные предприятия. Уже решен вопрос по организации на территории округа обсерватора. Туда планируется помещать жителей, которые, вернувшись из поездок, нарушают режим самоизоляции.

По состоянию на 14 апреля в Иркутской области зафиксирован 41 случай заболевания коронавирусом.Два человека скончались, четверо успешно прошли лечение и выписались из больниц.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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