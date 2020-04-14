2020-04-14T15:36:39+03:00
Происшествия

В Москве ограбили дом агента хоккеиста Евгения Малкина

Четверо преступников в масках забрались в дом Геннадия Ушкаова, пока он был в США
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
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В Москве ограбили дом агента хоккеиста Евгения МалкинаВ Москве ограбили дом агента хоккеиста Евгения МалкинаФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В Москве, в одном из поселков на Можайском шоссе ограбили дом агента одного из лучших российских хоккеистов Евгения Малкина. В жилище 63-летнего Геннадия Ушакова, который представляет интересы звездного форварда клуба «Питтсбург Пингвинз», забрались неизвестные преступники и вынесли из дома деньги и ювелирные украшения. Забрали грабители и перстень за победу в Кубке Стэнли 2016 года, который агенту, вероятно, подарил сам хоккеист.

- Ограбление произошло 19 февраля, - рассказал Геннадий Ушаков сайту kp.ru. – Я прилетел из США только 6 марта. Обратился к следователю и отдал камеры видеонаблюдения. Их просмотрели и сказали мне, что там было 4 человека в масках. Сказали, что шанс раскрыть преступление есть. Говорят – 49% раскрывают. Но мне, почему то кажется, что я окажусь в числе других 51%.

Сумма нанесенного ущерба устанавливается. Добавим, что Геннадий Ушаков также является бывшим хоккейным вратарем. Он мастер спорта международного класса, чемпион России. Выступал за такие хоккейные команды как «Ижсталь», московские «Крылья советов» и «Спартак», череповецкий «Металлург», воскресенский «Химик», харьковский «Динамо», тольяттинскую «Ладу» и ветеранский клуб "Звёзды России".

Что касается Евгения Малкина, то он на данный момент является одной из главных звезд Национальной хоккейной лиги.

ИСТОЧНИК KP.RU

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