15 Апр 2020 2020-04-15T04:24:54+03:00

Семь пожаров в лесах Иркутской области потушили за сутки Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

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Особый противопожарный режим ввели в южных и западных районах Иркутской области 10 апреля. В этот же день произошел и первый лесной пожар. И с тех пор возгорания регистрируют регулярно. Только за последние сутки в Приангарье ликвидировали семь возгораний.

«Их общая площадь составила 34,7 га, покрытых лесом, 31 га, не покрытых лесом, и 32 га – нелесной территории», - сообщает пресс-служба Правительства Иркутской области.

Боролись с огнем 53 сотрудника лесной охраны, пятеро работников арендаторов лесных участков. Задействовали 17 специализированных автомобилей.

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ИСТОЧНИК KP.RU