Новые случаи заболевания коронавирусом в Иркутской области 15 апреля: число растет

15 Апр 2020 2020-04-15T04:56:23+03:00

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Новые случаи заболевания коронавирусом в Иркутской области 15 апреля зарегистрированы в регионе. Число заболевших новой коронавирусной инфекцией продолжает расти. В общей сложности, по данным на утро, их 47. Об этом сообщают власти Приангарья. Из них 41 человек проходит лечение, 4 уже выздоровели, выписаны и отправились домой. Двое мужчин 62 и 88 лет с подтвержденным диагнозом COVID-19 скончались.

Как стало известно накануне, в области каждый день делают порядка 2000 анализов на коронавирус. В первую очередь анализы берут у тех, кто в зоне риска – кто приехал из городов, где есть случаи заражения COVID-19, и у тех, кто общался с теми, у кого диагноз уже подтвержден.

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ИСТОЧНИК KP.RU