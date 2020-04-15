15 Апр 2020 2020-04-15T05:34:52+03:00

Распространение сведений о заболевших коронавирусом приводит к травле в Иркутской области Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

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Верить только проверенным источникам. Не доверять информации, распространяемой в социальных сетях. Об этом жителей Иркутской области просят региональные власти. В условиях распространения коронавирусной инфекции в Приангарье нельзя допускать паники.

«Вбросы недостоверных сведений и непроверенных фактов недопустимы», - рассказал пресс-службе Правительства региона врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев. – «В соцсетях все чаще можно встретить анонимные сообщения о заболевших, начинается «охота на ведьм».

Это может привести к печальным последствиям, как накануне произошло в Усть-Куте, где на днях был зарегистрирован первый случай коронавируса. В свободном доступе оказалась информация с личными данными семьи, вплоть до адреса их места жительства. Началась самая настоящая травля.

«Нужно проявить ответственный подход к распространению любой информации», - подчеркнул врио губернатора.

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