Запрет на продажу масок в магазинах временно отменен

15 Апр 2020 2020-04-15T05:40:48+03:00

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Действие постановления «о 10 процентах», изданное Правительством РФ, приостановлено. К такому решению пришли после консультации с потенциальными участниками его реализации.

В документе перечисляются средства индивидуальной защиты, которые необходимы для борьбы с распространением коронавирусной инфекции. Для оптовиков установили максимальную надбавку на каждом этапе их продажи – не больше 10%. Что касается розничной торговли, в частности аптек, то они могут увеличить стоимость на 10 копеек.

«После выхода постановления специалисты проконсультировалась с потенциальными производителями и поставщиками. Оказалось, что на сегодняшний день рынок не готов к новым условиям», - сообщил KP.RU президент Ассоциации производителей средств индивидуальной защиты Владимир Котов.

После принятия постановления у производителей и поставщиков появились трудности. Обеспечивать больницы медицинскими изделиями и средствами индивидуальной защиты без посредничества общего оператора Росхимзащиты стало сложнее. Как считают эксперты, за время двухнедельного перерыва будет разработан механизм, в котором будут учтены требования участников торговли.

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ИСТОЧНИК KP.RU