2020-04-15T06:09:17+03:00
Общество

Садоводческие маршруты в Иркутске запустят после 20 апреля

Режим самоизоляции внес свои изменения в планы дачников
Виктория ГЕРКО
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Садоводческие маршруты в Иркутске запустят после 20 апреля.Садоводческие маршруты в Иркутске запустят после 20 апреля.Фото: Иван МАКЕЕВ
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За окном весна. Пришла пора подумать о дачных участках. Многие начали подготовку заранее: занялись рассадой, достали резиновые сапоги и купили перчатки. Но когда садоводы-огородники доберутся до своих 6 соток, пока неизвестно. В регионе введен режим самоизоляции. Поэтому и расписания садоводческих маршрутов пока нет.

«Планировалось, что маршруты до садоводств начнут работать с 15 апреля, - сообщили в пресс-службе администрации города. Из-за введения в Иркутской области режима самоизоляции, расписание будет установлено после 20 апреля».

Обращаем внимание, что с покупкой проездных билетов тоже придется повременить. Как только режим самоизоляции закончится и рейсы запустят, дачники смогут их приобрести. А пока оставайтесь дома и старайтесь реже выходить на улицу. Берегите свое здоровье.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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