15 Апр 2020 2020-04-15T06:48:27+03:00

Больше 910 тысяч медицинских масок привезли в Иркутск из Китая . Фото: пресс-служба Иркутской таможни.

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На помощь медикам, которые борются с коронавирусной инфекцией, пришли сотрудники Иркутской таможни. Их главная задача, чтобы медицинские товары, которые необходимы для защиты от коронавируса, как можно быстрее поступали в медицинские учреждения и аптеки региона.

Так, например, сотрудники таможни в кратчайшие сроки оформили партию медицинских масок из Китая. Всего средств защиты было больше 910 тысяч.

«Медицинские маски были доставлены в Иркутск на автомобиле по процедуре таможенного транзита, - рассказала главный государственный инспектор по связям с общественностью Иркутской таможни Татьяна Красавина. Оформление прошло в Центре электронного декларирования Иркутской таможни».

Поставщики заранее позаботились о регистрации товара. Они подали предварительную таможенную декларацию. И уже через 23 минуты после прибытия партия была оформлена. Напомним, что в настоящее время вывозить защитные маски, респираторы, дезинфицирующие средств, медицинские перчатки, марлю и бинты запрещено. Ограничение действует до 1 июня 2020 года.

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ИСТОЧНИК KP.RU