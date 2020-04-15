Больше 910 тысяч медицинских масок привезли в Иркутск из Китая
На помощь медикам, которые борются с коронавирусной инфекцией, пришли сотрудники Иркутской таможни. Их главная задача, чтобы медицинские товары, которые необходимы для защиты от коронавируса, как можно быстрее поступали в медицинские учреждения и аптеки региона.
Так, например, сотрудники таможни в кратчайшие сроки оформили партию медицинских масок из Китая. Всего средств защиты было больше 910 тысяч.
«Медицинские маски были доставлены в Иркутск на автомобиле по процедуре таможенного транзита, - рассказала главный государственный инспектор по связям с общественностью Иркутской таможни Татьяна Красавина. Оформление прошло в Центре электронного декларирования Иркутской таможни».
Поставщики заранее позаботились о регистрации товара. Они подали предварительную таможенную декларацию. И уже через 23 минуты после прибытия партия была оформлена. Напомним, что в настоящее время вывозить защитные маски, респираторы, дезинфицирующие средств, медицинские перчатки, марлю и бинты запрещено. Ограничение действует до 1 июня 2020 года.
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ИСТОЧНИК KP.RU