Продавец стройматериалов из Иркутска украл у клиентов 500 тысяч рублей

15 Апр 2020 2020-04-15T07:36:14+03:00

Он заключал сделку с покупателями, но товар им не отправлял

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Предприниматель из Иркутска лишился бизнеса из-за того, что обманывал своих клиентов. С виду все выглядело безобидно. Мужчина заключал договор купли-продажи строительных материалов и оформлял документы для гарантии, чтобы не вызвать подозрений. Обязательным условием сделки было внесение предоплаты. Но товар продавец отправлять не собирался, а деньги забирал себе.

«Общая сумма ущерба составила около 500 тысяч рублей, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Иркутской области. В ходе обыска в квартире мужчины нашли улику - папку, в которой были доказательства его преступной деятельности».

Сейчас бизнесмен находится под домашним арестом. Ему предъявлено обвинение по статье «Мошенничество, совершенное в крупном размере». Сотрудники следственного комитета просят тех, кто стал жертвой мошенника, сообщить об этом в следственный отдел или написать в сообщество Следственного управления в социальных сетях.

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ИСТОЧНИК KP.RU