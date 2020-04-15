В Иркутске вычислили 5 автомобилей, находящихся в федеральном розыске

15 Апр 2020 2020-04-15T08:07:28+03:00

Их владельцы и не догадывались, что их машины числились в угоне в других регионах

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Полицейские обнаружили в Иркутске сразу 5 автомобилей с криминальным прошлым. Это произошло, когда их нынешние владельцы привезли машины на регистрационный учет, и специалисты начали сверять номера узлов и агрегатов. Предположение, что эти транспортные средства числятся в угоне, подтвердили эксперты-криминалисты.

"Выяснилось, что автомобили "Тойота Ленд Крузер", "Тойота Королла" и "Лексус" были похищены в Москве в 2002, 2009 и 2010 годах соответственно, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. - Еще два "Лексуса" угнали в Иркутске в 2011 и 2013 годах".

Помочь полицейским найти законных владельцев всех пяти автомобилей смогли сотрудники Иркутского отделения НЦБ Интерпола и правоохранительные органы Японии. В скором времени, спустя много лет, угнанные машины вернутся к своим хозяевам.

ИСТОЧНИК KP.RU