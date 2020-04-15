Индекс самоизоляции в Иркутске на 15 апреля 2020 года составил 2,1 балла
Жители Иркутска перестали соблюдать режим самоизоляции. Видимо, сибиряки совсем не боятся заразиться коронавирусом и поэтому спокойно выходят из дома на прогулку. Об этом говорит сервис "Яндекс Карты". Еще утром индекс самоизоляции в Иркутске на 15 апреля 2020 год достиг отметки 4,2 балла, а днем упал до 2,1.
Это значит, что сейчас на улице много людей, несмотря на то, что в нашем регионе каждый день появляются новые случаи заражения коронавирусной инфекцией.
Индекс самоизоляции в Иркутске на 15 апреля 2020 года ниже, чем в соседних городах. В Ангарске гораздо больше тех, кто остается дома. Там индекс составляет 2,5 балла. Еще лучше показатель в Улан-Удэ – 2,9 балла. Хуже ситуация в Кемерово, где горожане изолировались на 1,8 балла, и в Чите – 2 балла ровно. Не соблюдают правила в Хабаровске и Владивостоке – им дали 1,7 и 1,6 баллов соответственно. Самый низкий показатель самоизоляции зафиксировали в Благовещенске - 1 балл.
К ЧИТАТЕЛЯМ
У вас есть история, которой Вы хотите поделиться? Вы стали свидетелем интересного события?
Расскажите её нашим журналистам, пришлите фото и видео:
Viber/WhatsApp: +7-952-636-47-73
Тел.: (3952)20-80-08
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Иркутске»