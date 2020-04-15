2020-04-15T09:07:30+03:00
Общество

Индекс самоизоляции в Иркутске на 15 апреля 2020 года составил 2,1 балла

Индекс самоизоляции в Иркутске на 15 апреля 2020 года ниже, чем у соседей в Ангарске и Улан-Удэ
Виктория ГЕРКО
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Индекс самоизоляции в Иркутске на 15 апреля составил 2,1 балла.Индекс самоизоляции в Иркутске на 15 апреля составил 2,1 балла.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
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Жители Иркутска перестали соблюдать режим самоизоляции. Видимо, сибиряки совсем не боятся заразиться коронавирусом и поэтому спокойно выходят из дома на прогулку. Об этом говорит сервис "Яндекс Карты". Еще утром индекс самоизоляции в Иркутске на 15 апреля 2020 год достиг отметки 4,2 балла, а днем упал до 2,1.

Это значит, что сейчас на улице много людей, несмотря на то, что в нашем регионе каждый день появляются новые случаи заражения коронавирусной инфекцией.

Индекс самоизоляции в Иркутске на 15 апреля 2020 года ниже, чем в соседних городах. В Ангарске гораздо больше тех, кто остается дома. Там индекс составляет 2,5 балла. Еще лучше показатель в Улан-Удэ – 2,9 балла. Хуже ситуация в Кемерово, где горожане изолировались на 1,8 балла, и в Чите – 2 балла ровно. Не соблюдают правила в Хабаровске и Владивостоке – им дали 1,7 и 1,6 баллов соответственно. Самый низкий показатель самоизоляции зафиксировали в Благовещенске - 1 балл.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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