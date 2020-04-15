2020-04-15T08:45:23+03:00
Общество

Схема движения изменится на Верхней Набережной в Иркутске с 17 апреля

Это нужно для обеспечения безопасности дорожного движения
Анна ПОПОВА
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Схема движения изменится на Верхней Набережной в Иркутске с 17 апреляСхема движения изменится на Верхней Набережной в Иркутске с 17 апреляФото: Павел МИЦКЕВИЧ
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Внимание, автомобилисты! С 17 апреля в Иркутске изменится схема движения на улице Верхняя Набережная. В районе дома номер 167/7 изменят очередность проезда перекрестка. Теперь при выезде на Верхнюю Набережную со стороны этого строения будет стоять знак "Уступи дорогу". А улица, которая расположена вдоль берега Ангары соответственно получит статус главной дороги.

"Такие меры необходимы, чтобы обеспечить безопасность дорожного движения в этом районе, - сообщили в пресс-службе администрации Иркутска".

Напомним, скоро в Иркутске введут еще одно новое ограничение ля автомобилистов. С 20 апреля парковка вдоль улицы 3 Июля на участке от дома номер 31 до перекрестка с Кожова будет запрещена. Это необходимо для увеличения пропускной способности и снижения количества пробок.

ИСТОЧНИК KP.RU

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