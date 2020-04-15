Размер ежегодных выплат детям войны увеличили в Иркутской области

15 Апр 2020 2020-04-15T09:41:54+03:00

Пособия для них выросли с двух тысяч до пяти тысяч рублей

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В преддверии 75-летия со Дня победы особое внимание уделяется ветеранам и труженикам тыла. В стороне не остались и дети войны. На сессии Законодательного собрания поддержали предложенные изменения в региональный закон «О статусе детей Великой Отечественной войны и мерах их социальной поддержки». Размер ежегодных пособий для них увеличили до пяти тысяч рублей. Ранее размер выплат составлял две тысячи рублей.

«В Иркутской области проживает 125,5 тысяч граждан, которые получили статус детей войны, - сообщают в пресс-службе Законодательного собрания региона. Из бюджета дополнительно будет выделено 376,5 миллионов рублей. Выплаты получатели получат к 9 мая».

Законодательное собрание Иркутской области единогласно поддержало инициативу об увеличении размеров выплат. Законопроект поддержали все фракции, а также ветеранские организации региона.

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ИСТОЧНИК KP.RU