2020-04-15T09:41:54+03:00
Общество

Размер ежегодных выплат детям войны увеличили в Иркутской области

Пособия для них выросли с двух тысяч до пяти тысяч рублей
Виктория ГЕРКО
Поделиться:
Размер ежегодных выплат детям войны увеличили в Иркутской области.Размер ежегодных выплат детям войны увеличили в Иркутской области.Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
Изменить размер текста:

В преддверии 75-летия со Дня победы особое внимание уделяется ветеранам и труженикам тыла. В стороне не остались и дети войны. На сессии Законодательного собрания поддержали предложенные изменения в региональный закон «О статусе детей Великой Отечественной войны и мерах их социальной поддержки». Размер ежегодных пособий для них увеличили до пяти тысяч рублей. Ранее размер выплат составлял две тысячи рублей.

«В Иркутской области проживает 125,5 тысяч граждан, которые получили статус детей войны, - сообщают в пресс-службе Законодательного собрания региона. Из бюджета дополнительно будет выделено 376,5 миллионов рублей. Выплаты получатели получат к 9 мая».

Законодательное собрание Иркутской области единогласно поддержало инициативу об увеличении размеров выплат. Законопроект поддержали все фракции, а также ветеранские организации региона.

К ЧИТАТЕЛЯМ

У вас есть история, которой Вы хотите поделиться? Вы стали свидетелем интересного события?

Расскажите её нашим журналистам, пришлите фото и видео:

Viber/WhatsApp: +7-952-636-47-73

Тел.: (3952)20-80-08

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Магазины и салоны красоты Иркутска проверили на соблюдение правил безопасности
Рекомендованные ТПП Восточной Сибири инвестиционные проекты получили одобрение федерального Фонда развития промышленности
Волонтеры помогли 3 тысячам пенсионеров на самоизоляции в Иркутской области
Размер ежегодных выплат детям войны увеличили в Иркутской области
В Иркутской области введены дополнительные меры поддержки предпринимателей
Схема движения изменится на Верхней Набережной в Иркутске с 17 апреля
Индекс самоизоляции в Иркутске на 15 апреля 2020 года составил 2,1 балла
В Иркутске вычислили 5 автомобилей, находящихся в федеральном розыске
Продавец стройматериалов из Иркутска украл у клиентов 500 тысяч рублей
Больше 910 тысяч медицинских масок привезли в Иркутск из Китая
Ставка налога на имущество для владельцев торгово-офисной недвижимости снижена в Иркутской области
Садоводческие маршруты в Иркутске запустят после 20 апреля
Запрет на продажу масок в магазинах временно отменен
Распространение сведений о заболевших коронавирусом приводит к травле в Иркутской области
Новые случаи заболевания коронавирусом в Иркутской области 15 апреля: число растет
Семь пожаров в лесах Иркутской области потушили за сутки
Угнанный 18 лет назад в Москве джип нашли в Иркутске