Волонтеры помогли 3 тысячам пенсионеров на самоизоляции в Иркутской области

15 Апр 2020 2020-04-15T09:45:28+03:00

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Добровольцы продолжают помогать пенсионерам в рамках всероссийской благотворительной акции #мывместе. Чтобы пожилые люди и инвалиды не выходили на улицу в период распространения коронавируса, а сидели дома, они приносят им продукты и лекарства. Также волонтеры помогают врачам в поликлиниках и патрулируют улицы.

"В нашем регионе более 1800 добровольцев, - сообщили в пресс-службе правительства Иркутской области. - Они обработали уже более 3 тысяч заявок от пенсионеров - стараются прийти на помощь каждому и работают семь дней в неделю в период самоизоляции. В медицинских учреждениях также работают 150 волонтеров-медиков".

Записаться в добровольцы и помогать пожилым может каждый. Для этого нужно оставить свою заявку на сайте Мывместе.рф. Все помощники проходят инструктаж по правилам поведения и технике безопасности. Волонтеры получают право свободно передвигаться по улице в период самоизоляции и бесплатно ездить на муниципальном общественном транспорте.

ИСТОЧНИК KP.RU