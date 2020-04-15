Магазины и салоны красоты Иркутска проверили на соблюдение правил безопасности

15 Апр 2020 2020-04-15T10:37:26+03:00

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Во время режима самоизоляции у большинства иркутян остался один повод, чтобы выйти на улицу - сходить за продуктами. Но далеко не все магазины соблюдают меры предосторожности, несмотря на то, что есть риск заразиться коронавирусом. Накануне сотрудники администрации города вместе с полицейскими проверили более 60 торговых центров и 2300 торговых точек.

Специалисты нашли 140 нарушений. В большинстве случаев в небольших магазинчиках. Продавцы там не надевают медицинские маски. В табачных ларьках зачастую не соблюдается дистанция между покупателями. В салонах красоты, которые снова начали работать в обычном режиме, персонал работает в общих помещениях, а не в отдельных кабинетах.

«За нарушение требований нарушителям грозит приостановление деятельности на 90 суток или штраф, - сообщают в пресс-службе администрации Иркутска. Для индивидуальных предпринимателей его размер составляет от 50 до 150 тысяч рублей, для юридических лиц - от 200 до 500 тысяч рублей».

В торговых центрах города нарушений не нашли. Специалисты проверили работу 46 точек, которые работают частично. Все они выполняют предусмотренные требования. Еще 15 полностью закрыты.

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ИСТОЧНИК KP.RU