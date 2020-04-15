2020-04-15T10:37:26+03:00
Общество

Магазины и салоны красоты Иркутска проверили на соблюдение правил безопасности

Специалисты нашли 140 нарушений
Виктория ГЕРКО
Поделиться:
Магазины и салоны красоты Иркутска проверили на соблюдение правил безопасности.Магазины и салоны красоты Иркутска проверили на соблюдение правил безопасности.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
Изменить размер текста:

Во время режима самоизоляции у большинства иркутян остался один повод, чтобы выйти на улицу - сходить за продуктами. Но далеко не все магазины соблюдают меры предосторожности, несмотря на то, что есть риск заразиться коронавирусом. Накануне сотрудники администрации города вместе с полицейскими проверили более 60 торговых центров и 2300 торговых точек.

Специалисты нашли 140 нарушений. В большинстве случаев в небольших магазинчиках. Продавцы там не надевают медицинские маски. В табачных ларьках зачастую не соблюдается дистанция между покупателями. В салонах красоты, которые снова начали работать в обычном режиме, персонал работает в общих помещениях, а не в отдельных кабинетах.

«За нарушение требований нарушителям грозит приостановление деятельности на 90 суток или штраф, - сообщают в пресс-службе администрации Иркутска. Для индивидуальных предпринимателей его размер составляет от 50 до 150 тысяч рублей, для юридических лиц - от 200 до 500 тысяч рублей».

В торговых центрах города нарушений не нашли. Специалисты проверили работу 46 точек, которые работают частично. Все они выполняют предусмотренные требования. Еще 15 полностью закрыты.

К ЧИТАТЕЛЯМ

У вас есть история, которой Вы хотите поделиться? Вы стали свидетелем интересного события?

Расскажите её нашим журналистам, пришлите фото и видео:

Viber/WhatsApp: +7-952-636-47-73

Тел.: (3952)20-80-08

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Иркутске»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Магазины и салоны красоты Иркутска проверили на соблюдение правил безопасности
Рекомендованные ТПП Восточной Сибири инвестиционные проекты получили одобрение федерального Фонда развития промышленности
Волонтеры помогли 3 тысячам пенсионеров на самоизоляции в Иркутской области
Размер ежегодных выплат детям войны увеличили в Иркутской области
В Иркутской области введены дополнительные меры поддержки предпринимателей
Схема движения изменится на Верхней Набережной в Иркутске с 17 апреля
Индекс самоизоляции в Иркутске на 15 апреля 2020 года составил 2,1 балла
В Иркутске вычислили 5 автомобилей, находящихся в федеральном розыске
Продавец стройматериалов из Иркутска украл у клиентов 500 тысяч рублей
Больше 910 тысяч медицинских масок привезли в Иркутск из Китая
Ставка налога на имущество для владельцев торгово-офисной недвижимости снижена в Иркутской области
Садоводческие маршруты в Иркутске запустят после 20 апреля
Запрет на продажу масок в магазинах временно отменен
Распространение сведений о заболевших коронавирусом приводит к травле в Иркутской области
Новые случаи заболевания коронавирусом в Иркутской области 15 апреля: число растет
Семь пожаров в лесах Иркутской области потушили за сутки
Угнанный 18 лет назад в Москве джип нашли в Иркутске