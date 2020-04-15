72-летняя иркутянка перевела мошенникам деньги за несуществующий выигрыш

15 Апр 2020 2020-04-15T14:01:34+03:00

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Какие схемы только не придумывают аферисты, чтобы нажиться на доверчивых людях. В этот раз мошенники решили разослать электронные письма, в которых обещали подарить солидную денежную премию. Одно из таких сообщений пришло на почту 72-летней пенсионерки из Иркутска.

«В тексте письма говорилось, что женщина выиграла деньги за просмотры видеороликов на одном из интернет-каналов, - сообщает ИА Байкал-Инфо. Чтобы забрать приз, нужно было заполнить анкету, ввести данные банковской карты и оплатить комиссию».

Пенсионерка выполнила все указания аферистов. Но обещанный выигрыш так и не поступил на ее счет. Она поняла, что попалась на уловку мошенников и обратилась в полицию. Сейчас возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Поиск аферистов, на счет которых женщина перевела свои сбережения, продолжаются.

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ИСТОЧНИК KP.RU