2020-04-15T12:50:08+03:00
Общество

Маршрут автобусов в Ленинском округе Иркутска изменится с 20 апреля

Это связано с ремонтом теплосетей на улице Сибирских Партизан
Виктория ГЕРКО
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Маршрут автобусов в Ленинском округе Иркутска изменится с 20 апреля. Фото: пресс-служба администрации Иркутска.Маршрут автобусов в Ленинском округе Иркутска изменится с 20 апреля. Фото: пресс-служба администрации Иркутска.
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Внимание, иркутяне, которые передвигаются по городу на общественном транспорте. С 20 апреля в Иркутске на улице Сибирских Партизан начнется ремонт теплосетей. На время работы автобусы в Ленинском округе изменят схему проезда.

«Ремонт пройдет в районе домов №15, 16, 17 и 22, - сообщают в пресс-службе администрации Иркутска. Для транспорта временно закроют проезд на участке дороги от улицы Макаренко до переулка Пулковского. Ограничение продлится до 28 июля.

А теперь о том, по каким маршрутам будет ездить общественный транспорт с 20 апреля. Обычную схему проезда изменят муниципальные автобусы №10к, 28, 28р, 31, 36, 43, 46, 57. При следовании в сторону поселка Боково они поедут по улице Сибирских Партизан, затем по улице Муравьева, Мира, Новаторов. Далее по маршрутам. По направлению в центр транспорт будет следовать по улицам Новаторов, Мира, Муравьева, Сибирских Партизан и далее, как обычно.

Кроме того, остановка «АЗС» в обоих направлениях переедет с улицы Сибирских Партизан на место существующих остановок «АЗС» по улице Новаторов. А остановку «Кафе» при следовании в сторону поселка Боково перенесут с улицы Сибирских Партизан на улицу Муравьева к дому №100а.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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