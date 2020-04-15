Жителей 9 аварийных домов на улице Пискунова расселят в Иркутске
Переезд из аварийных домов – важный вопрос для 65 семей из Иркутска. Их дома на улице Пискунова признали аварийными еще в 2013 году. С того времени они с нетерпением ждут, когда смогут получить заветные ключи от новых квартир. До 20 апреля в администрации города составят конкретный план по их расселению.
«Для каждой нуждающейся семьи планируется создать индивидуальный план, - сообщают в пресс-службе администрации Иркутска. Есть несколько вариантов расселения: покупка квартир в новых домах или на рынке вторичной недвижимости, либо выплата денежных средств для самостоятельной покупки жилья».
В администрации уверены, что семьи смогут отметить новоселье не позднее марта 2021 года.
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