2020-04-15T13:32:58+03:00
Общество

Жителей 9 аварийных домов на улице Пискунова расселят в Иркутске

Нуждающиеся семьи смогут отметить новоселье не позднее марта 2021 года
Виктория ГЕРКО
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Жителей 9 аварийных домов на улице Пискунова расселят в Иркутске.Жителей 9 аварийных домов на улице Пискунова расселят в Иркутске.Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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Переезд из аварийных домов – важный вопрос для 65 семей из Иркутска. Их дома на улице Пискунова признали аварийными еще в 2013 году. С того времени они с нетерпением ждут, когда смогут получить заветные ключи от новых квартир. До 20 апреля в администрации города составят конкретный план по их расселению.

«Для каждой нуждающейся семьи планируется создать индивидуальный план, - сообщают в пресс-службе администрации Иркутска. Есть несколько вариантов расселения: покупка квартир в новых домах или на рынке вторичной недвижимости, либо выплата денежных средств для самостоятельной покупки жилья».

В администрации уверены, что семьи смогут отметить новоселье не позднее марта 2021 года.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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