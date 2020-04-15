2020-04-15T14:03:34+03:00
Общество

Законопроекты, направленные на социальную защиту населения, приняты на сессии Заксобрания

Депутаты парламента Иркутской области поддержали инициативы
Вера ОЛЬШЕВСКАЯ
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ФОТО: пресс-служба Заксобрания Иркутской области.ФОТО: пресс-служба Заксобрания Иркутской области.
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Несколько социально значимых инициатив принято на сессии Заксобрания Иркутской области 15 апреля. Законы, в частности регулируют вопросы льготного лекарственного обеспечения, пенсионных выплат, а также уточнения статуса льготополучателей.

Так, приняты поправки в закон «О социальной поддержке в Иркутской области семей, имеющих детей». Поводом стало обращение в Заксобрание администрации Усть-Илимского района. Жители жаловались, что гражданам, получающим страховую пенсию по старости, отказано в предоставлении таких мер соцподдержки, так как для получения льгот родители должны быть либо трудоустроены, либо признаны безработными. Принятые поправки позволят пенсионерам приобрести право на меры социальной поддержки.

Кроме того, в окончательном чтении принят законопроект об обеспечении лекарствами детей и взрослых, страдающих вторичной легочной гипертензией, ассоциированной с врожденными пороками сердца.

Еще одна инициатива - ежегодные выплаты гражданам, имеющим статус детей Великой Отечественной войны, увеличатся с двух тысяч до пяти тысяч рублей. Всего в Приангарье статус детей войны имеют 125,5 тыс. человек, на увеличение выплат дополнительно из бюджета области потребуется 376,5 млн. рублей. Закон вступит в силу через 10 дней после опубликования, планируется довести выплаты до получателей к 9 мая.

Также уменьшен срок владения имуществом, при продаже которого наступает обязанность уплаты налога на доходы физических лиц. Ранее он составлял 5 лет. Поправки позволят освободить от налога на доходы имущество, которое находилось во владении три и более года, при продаже уже в 2020 году.

ИСТОЧНИК KP.RU

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