2020-04-15T14:13:11+03:00
Общество

Заксобрание направит Президенту РФ обращение о присвоении Иркутску звания «Город трудовой доблести»

Врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев уже подписал соответствующее обращение и от своего имени
Вера ОЛЬШЕВСКАЯ
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ФОТО: пресс-служба Заксобрания региона.ФОТО: пресс-служба Заксобрания региона.
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Законодательное Собрание Иркутской области приняло решение обратиться к Президенту РФ с ходатайством о присвоении городу Иркутску почетного звания «Город трудовой доблести». Соответствующее обращение поступило от мэра города, к нему приложено историческое обоснование и протокол заседания координационного совета.

Кроме того, имеется экспертное заключение Академии наук, которым подтверждается право Иркутска на присвоение такого звания. В документе говорится что жители города во время Великой Отечественной войны обеспечивали бесперебойное производство военной и гражданской продукции.

«Целый год историки, журналисты, работники архивов вели работу по сбору необходимых фактов, - подчеркнула вице-спикер областного парламента Ольга Носенко. – Это очень важно для военно-исторического наследия и патриотического воспитания молодежи. Все мы знаем, что Победа ковалась не только на фронте, но и в тылу».

Врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев, присутствовавший на сессии, также поддержал инициативу, отметив, что подписал соответствующее обращение и от своего имени.

Кроме того, на сессии утверждены итоги ежегодного областного конкурса на лучшую организацию работы представительного органа муниципального образования Иркутской области в 2019 году. По словам председателя комитета по законодательству о государственном строительстве области и местном самоуправлении Виктор Побойкин, всего думами муниципалитетов на конкурс было подано 65 работ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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