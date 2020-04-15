Онлайн-встречи с известными иркутскими спортсменами начнутся 16 апреля

15 Апр 2020 2020-04-15T14:31:51+03:00

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Уже 16 апреля у каждого из вас появится возможность поближе познакомиться с иркутскими спортсменами на самоизоляции. В этот день стартует онлайн-проект "Я легенда. Мой путь к победе в спорте", в рамках которого прославленные атлеты будут делиться опытом и рассказывать о том, как они добились всеобщего признания. Один из организаторов - мастер спорта международного класса по конькобежному спорту Артем Детышев.

"Свое участие в проекте уже подтвердили Заслуженный мастер спорта по бобслею Алексей Негодайло, участница двух Олимапийских игр Ольга Курбан, победительница нескольких этапов Кубка мира по конькобежному спорту Ольга Тарасова и другие, - сообщили в пресс-службе министерства спорта Иркутской области".

Первая встреча со спортсменами состоится 16 апреля в 20:00. Чтобы поучаствовать, войдите в социальную сеть Инстаграм, найдите аккаунт Артема Детышева и подключайтесь к прямому эфиру.

ИСТОЧНИК KP.RU