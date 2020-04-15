Верующих призвали не посещать массовые богослужения из-за коронавируса

15 Апр 2020 2020-04-15T16:04:14+03:00

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Православный праздник Пасхи состоится уже в это воскресенье, 19 апреля. Но отметить его, как обычно, у верующих не получится. Повсеместно их призывают не посещать в этот день массовые богослужения в храмах из-за угрозы распространения коронавируса.

"Эту тему обсуждали врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев и полномочный представитель Президента РФ Сергей Меняйло в ходе видеоконференции, - сообщили в пресс-службе правительства Иркутской области".

Полпред Президента порекомендовал всем верующим и главам религиозных конфессий воздержаться от посещения церквей и храмов во время крупных праздников. Это необходимо, чтобы соблюдать режим самоизоляции, который по-прежнему действует на территории региона. К тому же во время религиозных праздников будет просто невозможно провести дезинфекцию помещений и их санитарную очистку, а это значительно повысит шанс заражения коронавирусом. А посмотреть на торжественные богослужения можно будет в онлайн режиме.

ИСТОЧНИК KP.RU