Иркутская область попала в пятерку регионов Сибири по числу зараженных коронавирусом
Иркутская область на пятом месте в Сибири по количеству заболевших коронавирусом. Напомним, по данным на 15 апреля, в нашем регионе подтверждено 47 случаев инфицирования, 41 пациент находится в больнице, а четверо уже выздоровели.
- Впереди Алтайский край, где 48 заболевших, Новосибирская область - 53 человека с коронавирусом, Бурятия - 100 пациентов, - рассказывают в правительстве Иркутской области. - На первом месте Красноярский край, там инфицирован 131 сибиряк.
Эксперты предостерегают, что пик эпидемии еще не пройден. Так что расслабляться и забывать про режим самоизоляции ни в коем случае нельзя. Особенно это касается семей с детьми, ведь среди заболевших коронавирусом в Иркутской области детей уже шестеро. Причем некоторые из них подхватили заразу не за рубежом, а здесь.
- Коронавирус не знает границ и для вируса не имеет значение возраст, - отметил на оперштабе врио губернатора региона Игорь Кобзев. - Обращаюсь ко всем родителям: в ваших силах сохранить ребенку жизнь. Не выходите с детьми на улицу без крайней нужды, приучайте их пользоваться средствами защиты, держите под контролем все контакты.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Верующих призвали не посещать массовые богослужения из-за коронавируса
Это необходимо, чтобы не нарушать режим самоизоляции в Иркутской области (подробности)
К ЧИТАТЕЛЯМ
У вас есть история, которой Вы хотите поделиться? Вы стали свидетелем интересного события?
Расскажите её нашим журналистам, пришлите фото и видео:
Viber/WhatsApp: +7-952-636-47-73
Тел.: (3952)20-80-08
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Иркутске»