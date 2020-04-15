2020-04-15T16:27:55+03:00
Здоровье

Иркутская область попала в пятерку регионов Сибири по числу зараженных коронавирусом

В Иркутской области 47 подтвержденных случаев, из них шесть - у детей
Любовь АРБАТСКАЯ
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Иркутская область - на пятом месте в Сибири по количеству зараженных коронавирусом.Иркутская область - на пятом месте в Сибири по количеству зараженных коронавирусом.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
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Иркутская область на пятом месте в Сибири по количеству заболевших коронавирусом. Напомним, по данным на 15 апреля, в нашем регионе подтверждено 47 случаев инфицирования, 41 пациент находится в больнице, а четверо уже выздоровели.

- Впереди Алтайский край, где 48 заболевших, Новосибирская область - 53 человека с коронавирусом, Бурятия - 100 пациентов, - рассказывают в правительстве Иркутской области. - На первом месте Красноярский край, там инфицирован 131 сибиряк.

Эксперты предостерегают, что пик эпидемии еще не пройден. Так что расслабляться и забывать про режим самоизоляции ни в коем случае нельзя. Особенно это касается семей с детьми, ведь среди заболевших коронавирусом в Иркутской области детей уже шестеро. Причем некоторые из них подхватили заразу не за рубежом, а здесь.

- Коронавирус не знает границ и для вируса не имеет значение возраст, - отметил на оперштабе врио губернатора региона Игорь Кобзев. - Обращаюсь ко всем родителям: в ваших силах сохранить ребенку жизнь. Не выходите с детьми на улицу без крайней нужды, приучайте их пользоваться средствами защиты, держите под контролем все контакты.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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