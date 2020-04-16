Артисты филармонии Иркутска записали онлайн-концерт с соблюдением всех мер безопасности

16 Апр 2020 2020-04-16T04:24:10+03:00

Увидеть его можно будет уже сегодня, 16 апреля

Изменить размер текста: A A

Как известно, расписание некоторых музыкантов расписаны на годы вперед. Так и в Иркутской областной филармонии афиша была известна до конца концертного сезона, но встретиться со зрителями никак не получается из-за санитарно-эпидемиологической ситуации в стране, из-за коронавируса. Так музыканты решили порадовать слушателей записями концертов, опубликованными в Сети.

Сегодня, 16 апреля, в Органном зале должен был состояться вечер из цикла «Великие влюблённые» «Сохрани мою речь навсегда». Однако, видео нового концерта не было, тогда сотрудники решили записать его.

«Выступление было снято с соблюдением санитарно-эпидемиологических норм», - сообщает пресс-служба правительства Иркутской области. – «Одновременно в помещении находились не более четырёх человек, два из которых – технические специалисты».

Артисты приходили в разное время, между выступлениями проводилась санитарная обработка помещения. Посмотреть, что из этого вышло можно уже сегодня, 16 апреля, в 18.30 на канале Youtube. В программе музыка 20-30х годов, выступления солистов.

Конечно, это был не единственный апрельский концерт в планах филармонии. Остальные также планируется показать в Интернете.

КОНКРЕТНО

19 апреля – Пасхальный сюрприз - Камерный хор Губернаторского симфонического оркестра под руководством Елены Бояркиной;

20 апреля - показ документального фильма о Губернаторском симфоническом оркестре;

23 апреля - гала-концерт закрытия IX Международного фестиваля оперной музыки «Дыхание Байкала», 2019 год.

27 апреля – музыкальный спектакль «Мэри Поппинс», Камерный хор Губернаторского симфонического оркестра.

1 мая - концерт саксофониста Андрея Гедеона и органиста Дечебала Григоруцэ.

К ЧИТАТЕЛЯМ

У вас есть история, которой Вы хотите поделиться? Вы стали свидетелем интересного события?

Расскажите её нашим журналистам, пришлите фото и видео:

Viber/WhatsApp: +7-952-636-47-73

Тел.: (3952)20-80-08

ИСТОЧНИК KP.RU