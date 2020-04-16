2020-04-16T04:40:23+03:00
Общество

Новые случаи заболевания коронавирусом в Иркутской области 16 апреля: плюс два

По данным на утро, 16 апреля, в Приангарье 49 подтвержденных диагнозов
Мария КНЯЗЕВА
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Новые случаи заболевания коронавирусом в Иркутской области 16 апреля: плюс дваНовые случаи заболевания коронавирусом в Иркутской области 16 апреля: плюс дваФото: Юлия ПЫХАЛОВА
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Новые случаи заболеваний коронавирусом в Иркутской области 16 апреля подтверждают региональные власти. Оперштаб Иркутской области по коронавирусной инфекции сообщает, что утром в четверг в Приангарье уже 49 официально подтвержденных случаев заболевания COVID-19. Напомним, четверо их них уже выздоровели и выписаны врачами домой, двое умерло. По данным на 09.00 16 апреля в больницах проходят лечение 43 пациента.

Стоит отметить, что лаборатории города ежедневно делают порядка двух тысяч анализов на коронавирус. Проверяют тех, кто был в контакте с заболевшими или прибыл из регионов и стран с неблагополучной эпидемиологической ситуацией, находятся в обсерваторах. Пик эпидемии в Приангарье, по расчетам специалистов, придется на 5-7 мая.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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