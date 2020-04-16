16 Апр 2020 2020-04-16T04:54:58+03:00

Три лесных пожара потушили за сутки в Иркутской области Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Горел лес в Тайшетском и Тулунском районах

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В Иркутской области с момента введения особого противопожарного режима пожары в лесах фиксировали уже больше 15 раз. Только за минувшие сутки в Приангарье было зарегистрировано три возгорания в Тайшетском и Тулунском районах.

«Общая площадь этих пожаров составила 62 га, покрытых лесом», - сообщает пресс-служба Правительства Иркутской области. – «Все они уже ликвидированы, в тушении принимали участие 36 сотрудников лесной охраны, использованы 17 единиц наземной техники».

Причиной разгоревшегося пламени в Тулунском районе стало выжигание сухой травы. В Тайшетском огонь перекинулся на деревья с ближайших земель. Проводится проверка.

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