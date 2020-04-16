2020-04-16T06:21:20+03:00
Общество

Водитель маршрутки из Бурятии нарушил режим самоизоляции

Мужчина контактировал с больным, зараженным коронавирусом
Виктория ГЕРКО
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Водитель маршрутки из Бурятии нарушил режим самоизоляции. Фото: ГУ МВД по Бурятии.Водитель маршрутки из Бурятии нарушил режим самоизоляции. Фото: ГУ МВД по Бурятии.
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«Самоизоляция самоизоляцией, но деньги зарабатывать надо». Так подумал водитель маршрутки из Бурятии, который вышел на работу раньше положенного срока. На карантин он попал из-за того, что контактировал с больным, зараженным коронавирусом. Мужчина должен был провести дома 14 дней. Но заточение в четырех стенах на такой срок оказалось для него задачей не из легких.

«Предприниматель, являющийся владельцем частной маршрутки, в последний день самоизоляции покинул место жительства и вышел на линию, - сообщают в пресс-службе ГУ МВД по Бурятии. В отношении 35-летнего водителя автобуса составили протокол за нарушение противоэпидемиологического законодательства».

Какое наказание получить предприниматель, решит суд. Для граждан размер штрафа варьируется от 15 до 40 тысяч рублей. Должностные лица рискуют заплатить от 50 до 150 тысяч. Такой же штраф и для тех, кто занимается предпринимательской деятельностью без образования юридического лица. Для юридических лиц предусмотрено наказание рублем в размере от 200 до 500 тысяч рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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